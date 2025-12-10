GUIDONIA – Fugge dalla casa famiglia, chi ha visto Nicole?

Si chiama Nicole Spada, ha soltanto 13 anni e di lei si sono perse le tracce da più di 24 ore.

Per questo oggi, mercoledì 10 dicembre, ha lanciato un appello per il suo ritrovamento Penelope Lazio Odv, l’associazione nazionale di volontariato che da oltre vent’anni offre supporto umano e psicologico alle famiglie e agli amici delle persone scomparse.

Secondo l’avviso Nicole si è allontanata nella giornata di ieri, martedì 9 dicembre, da una struttura protetta a Guidonia Montecelio.

La 13enne non è in possesso di documenti, denaro e telefono.

Al momento della scomparsa indossava una tuta grigia e una felpa arancione.

Alta un metro e 60 per 70 chili, Nicola ha corporatura media, capelli neri e occhi castanoi

Si chiede massima condivisione per ritrovare Nicole.

Per info e segnalazioni telefonare al numero di Pronto Penelope 339 6514799 (anche WhatsApp) e al Numero Unico per le Emergenze 112.