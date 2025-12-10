Sabato 13 dicembre dalle 9 alle 12 si terrà un Open Day al Centro di Formazione Professionale “Don Luigi Di Liegro” di via Marzabotto 21, a Monterotondo.

I ragazzi interessati potranno partecipare alle lezioni di laboratorio per acconciatori e per elettricisti.

I formatori sono a disposizione per dare informazioni sulle modalità organizzative del Centro, sugli strumenti didattici utilizzati e messi a disposizione degli studenti.

Sarà presente anche l’Assessora comunale di Monterotondo Isabella Bronzino.

L’istituto offre un percorso di istruzione secondaria superiore che combina l’eccellenza accademica con una formazione completa dello studente.

Sono attivi corsi triennali per operatori del benessere e per operatori elettrici, oltre ai corsi di quarto anno di diploma professionale di tecnico dell’acconciatura e di tecnico elettrico.

Il programma quinquennale è progettato per sviluppare competenze specifiche nel campo di studio scelto, preparando gli studenti sia per il proseguimento degli studi universitari sia per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Quello di sabato 13 dicembre è il primo Open Day al Centro di Formazione Professionale. Il prossimo è previsto per il 24 gennaio.