PASSO CORESE – “S’Abbina Bene”, degustazioni di olio ed eccellenze enogastronomiche

L’olio extravergine d’oliva e le eccellenze enogastronomiche della Sabina tornano protagonisti in un evento di grande rilievo organizzato nell’ambito del progetto “S’Abbina Bene”, in collaborazione con il Consorzio Sabina for Rome e l’Associazione Sabina Flavour.

L’iniziativa – realizzata con il contributo della Regione Lazio – si colloca nel prestigioso scenario del Fara Film Festival – Winter Edition, consolidando il dialogo tra cultura cinematografica, tradizioni territoriali e alta gastronomia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre presso la Sala Maria Assunta di Passo Corese e costituisce un’occasione unica per celebrare le eccellenze agroalimentari della Sabina, simbolo di autenticità e qualità.

L’iniziativa rinnova inoltre una collaborazione rivelatasi già di grande successo durante l’edizione estiva del Fara Film Festival, tenutasi a luglio nel borgo di Fara in Sabina, quando le degustazioni guidate per attori e influencer e le due esclusive Cene di Gala in Piazza Duomo hanno ricevuto un caloroso apprezzamento da parte del pubblico e degli ospiti.

Programma della serata tra degustazioni, formazione ed eccellenze sabine

La serata si aprirà con una degustazione guidata di olio extravergine d’oliva, condotta dal Capo Panel e presidente dell’Associazione Sabina Flavour Gianfranco De Felici.

Un percorso sensoriale di alto profilo che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche organolettiche che rendono l’olio evo della Sabina un’eccellenza riconosciuta, approfondendo metodi di analisi e criteri di valutazione professionale.

Si proseguirà con la consegna degli attestati di Idoneità Fisiologica all’Assaggio ai partecipanti del 2° Corso per Assaggiatori Professionisti di Olio di Oliva, organizzato quest’anno dall’Associazione Sabina Flavour in collaborazione con il Consorzio Sabina Olivicoltori e con il patrocinio dell’Azienda Speciale Centro Italia nell’ambito del Protocollo d’Intesa firmato il 4 marzo 2025 tra l’Istituto Aldo Moro di Passo Corese e diverse realtà del territorio.

Il percorso formativo, iniziato lo scorso 6 giugno e strutturato in 35 ore di lezioni teoriche e sessioni pratiche di assaggio professionale tenutasi tra l’Università Agraria di Corese Terra e la Sala Panel di Castelnuovo di Farfa, ha coperto argomenti fondamentali tra cui le tecniche di produzione, la composizione chimica, gli aspetti nutrizionali e salutistici e la disciplina degli oli d’oliva extravergini DOP, IGP e BIO. Il corso – riconosciuto dalla Regione Lazio – è inoltre propedeutico per l’iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Un momento istituzionale che testimonia l’impegno costante delle realtà locali nella formazione specialistica e nella promozione della cultura olearia.

Si procederà poi all’interno del programma dell’edizione invernale del Fara Film Festival, con una Cena di Gala dedicata ai prodotti della Sabina.

Il menù, curato congiuntamente dal Consorzio Sabina for Rome e dagli chef di Martini Eventi (con il patrocinio dell’Accademia del Peperoncino – Delegazione di Rieti 2.0), proporrà un itinerario gastronomico attraverso le eccellenze del territorio, interpretate con creatività e valorizzate da abbinamenti di qualità come l’olio Sabina DOP e i vini IGP e IGT del Lazio per raccontare, da diverse prospettive, la storia di questo territorio e l’impegno quotidiano di chi si dedica alla valorizzazione della Sabina.