Quest’anno saggio di Natale all’insegna della solidarietà per i pattinatori tiburtini della “Asd Skating Club Tivoli”.

Presso la palestra Maramotti di Largo Baja è già iniziata la raccolta di derrate alimentari non deperibili a favore dei ragazzi del Villaggio Don Bosco, che si concluderà con il saggio domenica 21 dicembre alle ore 16 al palasport Paolo Tosto agli Arci.

Una giornata speciale, di sport e solidarietà: gli atleti della “Asd Skating Club Tivoli” ospiteranno infatti i ragazzi di don Benedetto Serafini.

Tutta la grande e generosa famiglia della “Asd Skating Club Tivoli”, e chiunque lo volesse, è invitata a partecipare.

E’ possibile portare i “doni” alla palestra Maramotti durante gli orari di allenamento oppure direttamente al Palasport il giorno del saggio.