TIVOLI - I pattinatori donano derrate alimentari ai ragazzi del Villaggio Don Bosco

Cronaca, Sport, Tiburno Quotidiano / 10 Dicembre 2025

Natale di sport e solidarietà per gli atleti della “Asd Skating Club Tivoli”

Quest’anno saggio di Natale all’insegna della solidarietà per i pattinatori tiburtini della “Asd Skating Club Tivoli”.

Presso la palestra Maramotti di Largo Baja è già iniziata la raccolta di derrate alimentari non deperibili a favore dei ragazzi del Villaggio Don Bosco, che si concluderà con il saggio domenica 21 dicembre alle ore 16 al palasport Paolo Tosto agli Arci.

Una giornata speciale, di sport e solidarietà: gli atleti della “Asd Skating Club Tivoli” ospiteranno infatti i ragazzi di don Benedetto Serafini.

Tutta la grande e generosa famiglia della “Asd Skating Club Tivoli”, e chiunque lo volesse, è invitata a partecipare.

E’ possibile portare i “doni” alla palestra Maramotti durante gli orari di allenamento oppure direttamente al Palasport il giorno del saggio.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  MENTANA – Città turistica, 5 mila euro per i podcast di viaggio

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 