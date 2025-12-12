Si chiama Shila, è un bellissimo esemplare di springer spaniel di 18 mesi, ed è una specialista nella ricerca del tartufo.

Lo ha dimostrato anche domenica scorsa 7 dicembre ai Campionati italiani categoria Pull Out organizzati da Fidasc e Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen) presso il “Horses Riviera Resort” di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.

Nella classe Riporto Shila si è imposta in tutte le categorie in cui ha gareggiato guidata dai suoi padroni, Thomas Morasca, 41enne di Villanova di Guidonia, la moglie Valentina Giordano di 42 anni e il loro bambino, Giordano Morasca, di soli 4 anni e mezzo, tutti e tre tesserati della toscana “Truffle Hunter School” di Liliana Tamberri.

In gara anche Falco, l’altro springer spaniel di 2 anni e mezzo della famiglia Morasca.

I due esemplari sono stati particolarmente apprezzati dai direttori gara Antonella Labate, Luca Rosatini ed Ester Mastinu.

Così grazie a Shila Valentina Giordano si è laureata campionessa italiana di ricerca tartufi Pull-out categoria Riporto e si è classificata seconda per la categoria Riporto nella macro-area Centro Italia.

Sempre con Shila nella categoria Training Thomas Morasca si è laureato campione della macro area del Centro Italia, conquistando un secondo posto in Categoria Libera con Falco nella macro-area del Centro Italia.

Gloria anche per il piccolo Giordano Morasca: grazie a Shila il bambino è risultato l’atleta più giovane d’Italia della disciplina ricerca di tartufi pull-out e si è laureato campione italiano per la categoria Pulcini.

Shila e Falco vivono tra l’appartamento e il giardino di casa di Thomas Morasca che dopo averli svezzati li ha addestrati fino a farne due campioni.

Non è un caso se il 41enne ha lasciato il suo lavoro da carpentiere per trasformare in una professione quella che è sempre stata una passione tramandata dal padre: il cane e il tartufo.

“Shila e Falco sono parte integrante della nostra famiglia – racconta Thomas – tutti i giorni li addestro in un terreno a Spaccalanna: grazie a loro sono diventato un tartufaio”.