MONTEROTONDO – Sos liquami alle case popolari, Ater replica agli inquilini: “Pagate l’affitto, oppure vi caccio”

Hanno lanciato una richiesta di aiuto per un problema igienico sanitario e hanno ottenuto l’intimazione a pagare l’affitto arretrato.

Succede agli inquilini del complesso Ater Provincia in via Aldo Moro a Monterotondo Scalo.

Il complesso Ater Provincia di via Aldo Moro a Monterotondo Scalo

Sono gli stessi inquilini a segnalare il caso alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv documentando la risposta da parte degli uffici di via Ruggero Di Lauria a Roma.

Tutto inizia il 3 settembre scorso con una mail all’Ufficio Tecnico e la richiesta di intervento per la fuoriuscita di liquami dalla fogna sul marciapiede.

I liquami fuoriusciti dal tombino sul marciapiede di via Aldo Moro

“Abbiamo necessità che veniate, oltre alla puzza attira molte zanzare”, è in sintesi il testo trasmesso ad Ater Provincia, sollecitato successivamente il 4 ottobre e il primo dicembre.

“Il 4 ottobre vi avevamo mandato una mail per la fuori uscita dalla fogna – è ancora la voce degli inquilini – stiamo al primo dicembre e la fogna è scoppiata, oltre alla puzza, zanzare e topi abbiamo problemi negli scarichi.

Si prega gentilmente di intervenire al più presto, altrimenti siamo costretti a chiamare l’Ufficio di Igiene”.

La replica di Ater Provincia non si è fatta attendere.

“Con riferimento alla nota in oggetto – si legge nella risposta datata 2 dicembre – e, al fine di dare corso alla richiesta di intervento di distruzione fognaria, si chiede gentilmente di fornire copia delle quietanze di pagamento di fitti ed oneri accessori, relative alle ultime 36 mensilità.

Nel caso in cui non si provveda a quanto richiesto, lo scrivente Ufficio provvederà ad informare il Servizio Gestione Immobili per l’avvio dell’iter procedurale previsto per il recupero della morosità pregressa.

Inoltre, corre l’obbligo di evidenziare che il mancato recupero delle somme dovute comporterà la decadenza dall’assegnazione”.