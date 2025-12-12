 TIVOLI – Tragedia all’asilo nido, bimba di 2 anni muore nel sonno

Si è addormentata dopo il pranzo, ma quando l’educatrice è andata a svegliarla per riconsegnarla alla mamma il suo cuore già non batteva più.

Tragedia all’asilo nido “L’Arcobalocco” di Tivoli dove una bimba di appena due anni è deceduta per cause in corso di accertamento.

Tragedia all’asilo nido di via Acquaregna a Tivoli

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 15,30 di ieri pomeriggio, giovedì 11 dicembre, nella scuola di via Acquaregna.

Dopo il pranzo delle ore 13, la bimba si è messa a riposare fino all’arrivo della mamma.

Pare che la maestra abbia provato a svegliarla senza esito.

A quel punto, il personale si è reso conto che la piccola era in arresto cardiocircolatorio, per questo è stato allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 e nel frattempo la bimba è stata sottoposta a respirazione bocca a bocca e a manovre rianimatorie con il defibrillatore in dotazione all’asilo nido.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118, i sanitari hanno proseguito le manovre ma già l’attività cardiorespiratoria era assente.

All’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” le condizioni della piccola sono risultato irreversibili: per oltre un’ora i medici hanno tentato l’impossibile, ma alle 16,30 è stato dichiarato il decesso.

Come da protocollo, è stata disposta l’autopsia.