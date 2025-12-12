GUIDONIA – “Partita del Cuore”, le associazioni in campo per solidarietà all’alimentari distrutto dal rogo

Sabato 13 dicembre il rinnovato impianto “Renato Scrocca”, stadio della società sportiva “Villalba Ocres Moca”, ospiterà una speciale giornata all’insegna della solidarietà nei confronti della famiglia Celano: la “Partita del Cuore”, un incontro che vedrà protagoniste tutte le associazioni del quartiere di Villalba.

L’evento rientra nell’ambito della campagna di raccolta fondi a favore di Domenico, Giovanni e Federica Celano, padre e figli titolari di “Specialità Italiane Celano”, il negozio di alimentari di via Lucania, nel centro abitato di Villalba di Guidonia, completamente distrutto da un incendio doloso appiccato nella tarda serata di domenica 29 settembre 2024 ai danni di un’auto in divieto di sosta davanti al locale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La famiglia di noti commercianti a oggi non ha potuto riprendere l’attività in quanto ha ancora in corso un contenzioso con l’assicurazione per il ristoro del danno.

L’iniziativa, promossa per raccogliere fondi a loro favore, coniuga sport e spettacolo.

All’interno dell’impianto sarà, inoltre, possibile acquistare, presso uno stand appositamente allestito dai Celano, prodotti tipici natalizi.

Il programma prenderà il via alle ore 10:00 con uno spettacolo di magia, giochi e illusioni, con Mago Mario, dedicato ai più piccoli.

Alle ore 11:30 si svolgerà la “Partita del Cuore”, che si disputerà su due tempi da trenta minuti. A dare il simbolico calcio d’inizio sarà il Sindaco Mauro Lombardo.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera sarà la presenza di Babbo Natale.