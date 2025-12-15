COLLEFERRO – Truffa agli anziani, altri due balordi nella rete dei carabinieri

Nella giornata di ieri, domenica 14 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Colleferro hanno condotto un’altra brillante operazione che ha portato all’arresto in flagranza di due uomini, gravemente indiziati di truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana di Segni alla quale poco prima, con il metodo del finto nipote, sono indiziati di avere asportato soldi e gioielli per un valore di circa 12.000 euro.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 15 dicembre, dal Comando provinciale dell’Arma, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Colleferro è giunta la telefonata di una donna di Segni che segnalava la truffa subita dalla madre anziana.

I due uomini responsabili si erano allontanati a bordo di un’autovettura bianca e nera.

Immediatamente, la Centrale Operativa ha attivato un piano specifico di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma.

Sono state disposte circa sei pattuglie lungo le principali arterie di competenza della Compagnia, al fine di intercettare i malviventi.

A seguito della tempestiva attivazione, i militari del Nucleo Operativo hanno rintracciato l’auto con i due sospettati che, a forte velocità, si dirigeva verso il casello autostradale A1 di Anagni.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo prima che potesse imboccare l’autostrada e far perdere le proprie tracce.

La messa in sicurezza dei due uomini è avvenuta anche grazie all’ausilio dei militari della Stazione di Morolo, accorsi in supporto. L’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire l’oro e il denaro sottratti poco prima all’anziana di Segni.

I due uomini, immediatamente arrestati e condotti presso la Caserma di Piazza Italia, sono stati tradotti questa mattina innanzi al Tribunale di Frosinone che ha convalidato i due arresti per tentata truffa aggravata e applicato nei confronti di entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dall’abitazione dalle ore 20.00 alle ore 08.00 rinviando il processo a carico degli indagati che, in considerazione dello stato del procedimento e dei termini a difesa richiesti dai loro legali, devono ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

I soldi e i gioielli recuperati, tra cui oggetti di valore anche affettivo, sono stati interamente restituiti alla vittima, la quale ha espresso profonda gratitudine verso gli uomini dell’Arma.

Contestualmente, a carico dei due uomini è stata avanzata la proposta di Foglio di via obbligatorio dai Comuni di Colleferro, Segni e Gavignano. Tale misura, una volta emessa, non consentirà più ai due di fare ritorno nell’area Colleferrina.

Stando sempre al comunicato stampa, l’operazione condotta dai Carabinieri di Colleferro rientra in una più ampia attività di prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe ai danni di anziani e persone fragili che l’Arma dei Carabinieri, da tempo, sta portando avanti per sensibilizzare al fenomeno con incontri presso Centri anziani, parrocchie e con brochure consegnate personalmente dai militari agli anziani davanti agli uffici postali come è avvenuto nei giorni scorsi a Labico e Valmontone.