TIVOLI – Tertulliano Bonamoneta presenta “Giorno dopo Giorno. La Sibilla nel Grand Tour”

Oggi pomeriggio, 15 dicembre 2025, alle ore 17:45, presso le Scuderie Estensi verrà presentato il volume “Giorno dopo Giorno. La Sibilla nel Grand Tour”, nuova opera di Tertulliano Bonamoneta, dedicata a Tivoli e al ruolo che la città ha avuto nel Grand Tour.
Il libro ripercorre, anche attraverso immagini d’effetto, lo sguardo di viaggiatori e studiosi che hanno attraversato Tivoli, soffermandosi sul paesaggio, sui luoghi simbolo e sul valore culturale che la città ha espresso nel tempo.
Il Comune di Tivoli invita la cittadinanza a partecipare.
