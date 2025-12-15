TIVOLI TERME – A Scuola c’è il Laboratorio di Mosaico in travertino

Nella mattinata di sabato 13 dicembre, l’Istituto Comprensivo Statale Tivoli V di Tivoli Terme ha aperto le proprie porte alla cittadinanza in occasione del tradizionale Open Day, iniziativa fortemente voluta e promossa dalla Dirigente scolastica dottoressa Francesca Pisani.

L’evento ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, famiglie e territorio, offrendo la possibilità di conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e i numerosi progetti educativi attivi.

Tra le proposte presentate, ha suscitato particolare interesse e ampio consenso il progetto “Laboratorio di Mosaico Tivoli V”, promosso dalla professoressa di Sostegno Debora Boccacci, Storica dell’arte e Tecnico mosaicista.

Il progetto, già sottoposto all’attenzione della Dirigente scolastica e in fase di avvio in attesa del completamento dell’iter burocratico, si configura come un’iniziativa di alto valore educativo e sociale.

Finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e alla promozione dell’inclusione, il laboratorio intende valorizzare le potenzialità espressive e relazionali degli alunni attraverso il linguaggio artistico del mosaico.

Elemento qualificante del progetto è il forte legame con il territorio: un’arte millenaria come il mosaico diventa strumento di identità culturale grazie all’impiego di materiali locali, quali marmi e travertini, risorse storicamente connesse alla tradizione di Tivoli.

Alla manifestazione hanno preso parte con interesse ed entusiasmo numerosi genitori, docenti e imprenditori locali, confermando il ruolo centrale della scuola come luogo di formazione, inclusione e dialogo con la comunità.