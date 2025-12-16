MONTEROTONDO – Ordigno bellico inesploso, domenica l’operazione di disinnesco

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 16 Dicembre 2025

Nel pomeriggio il sindaco Riccardo Varone annuncerà il perimetro della "Zona Rossa" da evacuare

Domenica 21 dicembre a Monterotondo Scalo si svolgerà l’operazione di despolettamento, disinnesco e trasporto fuori dai confini comunali dell’ordigno bellico inesploso risalente all’ultimo conflitto mondiale rinvenuto mercoledì scorso 10 dicembre, nella zona industriale, nel tratto di via Salaria compreso tra via Galvani e via Leonardo da Vinci (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
La decisione è stata adottata stamane, martedì 16 dicembre, al termine del Tavolo di coordinamento per la gestione dell’emergenza  convocato dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini al quale hanno preso parte il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone, funzionari di Questura, Arma dei Carabinieri, Protezione civile e i rappresentanti delle società che gestiscono servizi pubblici e di pubblica utilità, dal Cotral alle Ferrovie dello Stato, passando per Acea Ato 2, Enel, Engie ed Enac, l’Ente nazionale per l’Aviazione civile.
Al termine del vertice in Prefettura il sindaco Varone ha annunciato che le operazioni degli artificieri del Genio militare si svolgeranno  secondo un articolato e complesso programma che inizierà già dalle prime ore di domenica mattina.
Per motivi di sicurezza sarà necessario evacuare la cosiddetta “Zona Rossa”.
“L’elenco completo delle vie interessate all’evacuazione, come pure quello dei centri di raccolta e assistenza alla popolazione, saranno comunicati a breve, anche con infografiche dettagliate – spiega in una nota il sindaco Varone – Restano ovviamente in vigore le limitazioni e le prescrizioni sulla viabilità già comunicate nei giorni scorsi.
Alle 18,30 di oggi ho disposto una diretta Facebook nel corso della quale inizierò a darvi notizie più precise e risponderò alle vostre domande”.
