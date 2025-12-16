GUIDONIA – Al Villaggio di Babbo Natale la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Sabato palloni gratis per tutti i bambini

Pista di pattinaggio sul ghiaccio, animazioni e spettacoli, street food, mercatino artigianale e tanto altro.

E’ in sintesi il Villaggio di Babbo Natale, l’evento organizzato dalla  “Ice World Park” in via Cavour, a Villanova di Guidonia.

Dal 6 dicembre all’11 gennaio 2026 tutti i giorni dalle ore 10 a mezzanotte il Villaggio ospiterà tante iniziative, come quella di sabato prossimo 20 dicembre, la “Festa del Pallone” col trampoliere che regalerà a tutti i bambini presenti 500 palloni offerti dall’organizzazione “Ice World Park”.

La pista di pattinaggio e gli spettacoli del Mago Mario saranno affiancati dalla Casa di Babbo Natale e tante altre attrazioni.

Il Villaggio è aperto tutti i giorni, le prossime tappe del programma sono il 21 dicembre, il 23, il 25, il 26, il 27, il 28 dicembre. Gran finale il 5 gennaio.

