MONTEROTONDO – Emergenza ordigno bellico, saranno evacuate 2.500 persone dalla “Zona Rossa”

Il Comune di Monterotondo prepara l’operazione di despolettamento, disinnesco e trasporto dell’ordigno bellico inesploso rinvenuto mercoledì scorso 10 dicembre al chilometro 24,200 della Via Salaria (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Come stabilito ieri, martedì 16 dicembre, nell’ambito del Tavolo di coordinamento per la gestione dell’emergenza convocato dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, le operazioni degli artificieri 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito si svolgeranno domenica mattina 21 dicembre a partire dalle ore 07:30.
La durata stimata delle operazioni è di 5–7 ore.
Per motivi di sicurezza sarà necessario evacuare la cosiddetta “Zona Rossa”, ovvero l’area compresa entro un raggio di 755 metri dal luogo del ritrovamento.
Oggi pomeriggio, mercoledì 17 dicembre, in un comunicato stampa il sindaco Riccardo Varone ha annunciate che sono 33 le strade interessate e circa 2.500 le persone da evacuare.
𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗔 – 𝗩𝗜𝗘 𝗗𝗔 𝗘𝗩𝗔𝗖𝗨𝗔𝗥𝗘
– Piazza dei Partigiani, (si identifica con via dei Partigiani)
– Via Albert Einstein, da incrocio Via Pontecorvo a incrocio Via Leonardo Da Vinci
– Via Alcide de Gasperi
– Via Aldo Moro
– Via Aniene
– Via Antonio Meucci
– Via Archimede
– Via Augusto Righi, da incrocio via Meucci fino ai civici 5 e 12 (civico n. 5)
– Via dei Partigiani
– Via dei Pionieri
– Via della Dogana, dal civico 72 fino alla fine
– Via di Vallagati, solo civico 124 e 126
– Via Enrico Fermi, da Via Meucci fino al civ.16
– Via Evangelista Torricelli
– Via Galvani
– Via Leonardo da Vinci, da incrocio Via Salaria fino ai civici da 0 a 54A (lato dx) da 0 a 53 (lato sx)
– Via Martiri di Via Fani
– Via Monte Amiata
– Via Monti Berici, civico n.1 – 2 – 4
– Via Monti Lepini
– Via Monviso, fino al Palazzetto dello Sport
– Via Nilde Iotti (nessuna abitazione interessata)
– Via Pontecorvo, solo civici 1-2-4
– Via Salaria, da incrocio via Papa Lando fino ad incrocio via Evangelista Torricelli dal n. 128 al n. 88 e dal n.163 al n.111
– Via Thomas Alva Edison, fino ai civici n.7 e n.9
– Via San Martinello (n. 2 abitazioni lato sx senza numero civico)
– Via Nomentana, solo civico 2 (ingresso sopra il sovrappasso ferroviario)
– Via Monte Pollino, dal civico n. 28 al civico n. 45
– Via Aspromonte solo civico 23
– Via Papa Gregorio 16^, solo civico 46
– Via Papa Lando I, solo civico n. 3 e n. 9
– Via Monti Cimini
– Via G. Cavallini.
L’operazione complessiva è coordinata dalla Prefettura di Roma.
Imponente il dispiegamento di personale impiegato: dalle Squadre operative della Protezione Civile di Monterotondo a circa 100 volontari provenienti da altri Comuni, centinaia di uomini di Carabinieri, Polizia, Polizia locale per sicurezza e viabilità, oltre ai sanitari del 118 e della Croce Rossa Monterotondo.
𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢
– Centro Operativo Comunale (COC): Via Adige – Monterotondo
– Centro Coordinamento Soccorritori (CCS): Via Leonardo da Vinci / Via Galileo Galilei
– Punto di posizionamento soccorritori: ex Autoparco Cotral – Via Leonardo da Vinci
𝗟𝗨𝗢𝗚𝗛𝗜 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗣𝗢𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘
Sono stati individuati TRE luoghi di concentramento e assistenza alla popolazione evacuata, attrezzati con presidi sanitari di base, servizi igienici, punti ristoro e personale comunale e volontario.
𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗥𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝗼𝗹𝗲 – 𝗩𝗶𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗲𝗹𝗺𝗼
𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗣𝗶𝗲̀ 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 – 𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗿𝘁𝗶𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼
𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝘂𝗺 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼 – 𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼 𝟮𝟳𝟮
Ogni quartiere evacuato sarà associato a uno specifico luogo di ammassamento, come sarà indicato nelle mappe divulgative ufficiali.
𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗚𝗜𝗟𝗜 𝗘 𝗖𝗢𝗡 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗦𝗜𝗧𝗔̀ 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗔𝗟𝗜 𝗘/𝗢 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗘
1.CSERDI – Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno Intercomunale, via Don Milani persone fragili e con particolari necessità di assistenza personale e sanitaria
2.Ospedale “SS Gonfalone” di Monterotondo persone con necessità di assistenza sanitaria di tipo avanzato;
𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔 𝗘 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗦𝗖𝗜𝗔𝗖𝗔𝗟𝗟𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢
Le attività di presidio del territorio saranno garantite da squadre delle Forze dell’Ordine coordinate dalla Questura di Roma.
𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗛𝗜 𝗘 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗘𝗧𝗜
– È vietato permanere all’interno dell’area evacuata
– È vietato l’accesso non autorizzato alle zone interdette
– Attività commerciali, produttive e gestori di pubblici servizi dovranno attenersi alle disposizioni dell’ordinanza sindacale.
𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜 𝗜𝗡 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗘
Si invita la cittadinanza a seguire esclusivamente i canali istituzionali del Comune di Monterotondo:
𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺: https://t.me/comunemonterotondo
𝗣𝗘𝗥 𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗥𝗜𝗖𝗛𝗜𝗘𝗦𝗧𝗘
Numero Verde gratuito: 𝟴𝟬𝟬 𝟵𝟱𝟭 𝟭𝟲𝟲
Mail: 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮@𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲.𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗼.𝗿𝗺.𝗶𝘁
La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza.
