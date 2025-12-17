MONTEROTONDO – Emergenza ordigno bellico, saranno evacuate 2.500 persone dalla “Zona Rossa”

Come stabilito ieri, martedì 16 dicembre, nell’ambito del Tavolo di coordinamento per la gestione dell’emergenza convocato dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, le operazioni degli artificieri 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito si svolgeranno domenica mattina 21 dicembre a partire dal le ore 07:30.

La durata stimata delle operazioni è di 5–7 ore.

Oggi pomeriggio, mercoledì 17 dicembre, in un comunicato stampa il sindaco Riccardo Varone ha annunciate che sono 33 le strade interessate e circa 2.500 le persone da evacuare.

Imponente il dispiegamento di personale impiegato: dalle Squadre operative della Protezione Civile di Monterotondo a circa 100 volontari provenienti da altri Comuni, centinaia di uomini di Carabinieri, Polizia, Polizia locale per sicurezza e viabilità, oltre ai sanitari del 118 e della Croce Rossa Monterotondo.

Sono stati individuati TRE luoghi di concentramento e assistenza alla popolazione evacuata, attrezzati con presidi sanitari di base, servizi igienici, punti ristoro e personale comunale e volontario.

𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗥𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝗼𝗹𝗲 – 𝗩𝗶𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗲𝗹𝗺𝗼

𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗣𝗶𝗲̀ 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 – 𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗿𝘁𝗶𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼