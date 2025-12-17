SAMBUCI – Raffica di truffe nel borgo

Modi affabili e gentili, ottimo eloquio, specializzati nel carpire la fiducia delle loro vittime.
Così nelle ultime ore una coppia di balordi è riuscita a truffare alcune persone anziane residenti a Sambuci, piccolo Borgo di circa 800 abitanti della Valle Aniene, tra Castel Madama, Cerreto Laziale e Ciciliano.
Oggi pomeriggio, mercoledì 17 dicembre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dario Ronchetti ha lanciato l’allarme truffe a domicilio sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Sambuci, invitando i cittadini a fare attenzione e a non aprire agli sconosciuti.
Gli autori sarebbero un uomo alto, robusto, coi capelli neri, affiancato da una donna che farebbe da “palo”.
Entrambi indossano vestiti scuri.
Secondo l’avviso urgente del Comune di Sambuci ci sono pattuglie impegnate in posti di blocco, pertanto chiunque noti movimenti sospetti può fare riferimento alle forze dell’ordine.
