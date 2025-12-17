La Asl Roma 5 ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione di locali di proprietà da adibire a servizio bar presso gli ospedale di Tivoli, Palestrina, Colleferro e Subiaco.
Lo stabilisce la delibera numero 2323 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata lunedì 15 dicembre dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.
Con l’atto viene approvato il disciplinare di gara – CLICCA E LEGGI IL DISCIPLINARE DI GARA - che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più vantaggioso della concessione per la durata di 8 anni (4 anni + 4 anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, periodo di tempo in cui si prevede che i concessionari recuperino gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito.
Dall’appalto dei bar la Asl conta di incassare un importo complessivo annuale di 177.000,00, pari a un totale di un milione 416.000 euro per l’intera durata della concessione.
Nel dettaglio, l’affitto del bar dell’Ospedale di Tivoli costerà 80 mila euro annui, ossia 640 mila euro totali.
Dalla gestione del bar dell’Ospedale di Palestrina la Asl incasserà 30 mila euro l’anno pari a 240.000 totali.
La gestione del bar dell’Ospedale di Colleferro ammonta a 55 mila euro l’anno pari a 440 mila euro per la durata della concessione.
Infine per il bar dell’Ospedale di Subiaco il canone base è di 12 mila euro l’anno pari a 96 mila euro totali.