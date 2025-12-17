MARCELLINA – “La vera Lettera di Babbo Natale”, divertimento per grandi e piccini

E’ una delle manifestazioni più attese dell’anno, sia per i bambini che per gli adulti.
Un momento di aggregazione, emozioni e sogni.
Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle ore 10 alle ore 20, in piazza Cesare Battisti a Marcellina va in scena la 12esima edizione de “La vera Lettera di Babbo Natale”, un evento organizzato dall’associazione “Impegno Coerenza Passione” in collaborazione con l’associazione “Monti Lucretili Aps”.
La manifestazione si presenta con un programma ricco di divertimento, spettacoli e tante sorprese, su tutte la parata da piazza mercato a piazza Cesare Battisti con Babbo Natale, il grinch le majorettes, la banda di Marcellina e tanti personaggi dei cartoon.
La grande novità attrattiva sarà il Mercatino natalizio “Sapori d’inverno” aperto per tutte e due le giornata.
IL PROGRAMMA DE “LA VERA LETTERA DI BABBO NATALE”
Sabato 20 dicembre
Mercatino natalizio dalle ore 14 fino alle 20
Dalle 15:30
ALLE 17.00
UN GRUPPO DI FOLLETTI DISPETTOSI VI ASPETTA PER EMOZIONARVI CON GIOCHI, TRUCCABIMBI, BOLLE DI SAPONE E TANTI REGALI.
ORE 17:00
PROIEZIONE DEL CARTONE ANIMATO “FROZEN IL REGNO DI GHIACCIO”
Domenica 21 dicembre
Dalle ore 10
LABORATORIO, GIOCHI E DISEGNI A CURA DELL’ ASS. A.R.F.I. SEZ. MARCELLINA
Dalle ore 10:30
ESIBIZIONE ARCIERI DI BABBO NATALE A CURA DEL GRUPPO ARCIERI DI MARCELLINA
Dalle ore 15 alle ore 20
PRESEPE VIVENTE IN P.ZZA CESARE BATTISTI
Dalle ore 16 alle ore 19
ANIMAZIONE CON IL GRINCH, GIOCHI, SORPRESE TRUCCABIMBI E L’ARRIVO DI Babbo Natale.
Ore 16
PARATA CON BABBO NATALE,
IL GRINCH, ELFETTA BANDA E MAJORETTES di Marcellina E TANTI PERSONAGGI (Piazza MARTIRI DELLE FOIBE)
Ore 16:30
ARRIVO IN PIAZZA C. BATTISTI A SEGUIRE ESIBIZIONE DELLE MAJORETTES E DELLA BANDA
Ore 17:00
BABY DANCE CON L’ELFETTA DI BaBBO NATALE, TRUCGABIMBI E TANTE SORPRESE.
Ore 17:30
SPETTACOLO DELLE PRINCIPESSE
Ore 18;00
ARRIVO DELLO ZAMPOGNARO
A SEGUIRE RIFFA NATALIZIA DONATA DAL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI MARCELLINA.