Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 19 dicembre, nel territorio di Sant’Oreste.

Il bilancio è di una vittima e un ferito.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, la tragedia è avvenuto verso le ore 15 sulla Strada provinciale 21/A, meglio nota come via Civitellese.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto e un furgoncino.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente della vettura al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove purtroppo è deceduto in seguito alle ferite riportate.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Rignano Flaminio e della Compagnia di Bracciano per eseguire i rilievi necessari all’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale.

I due mezzi coinvolti sono stati sequestrati, il conducente del furgone accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di alcol e droga.

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo.