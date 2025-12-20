FONTE NUOVA – Tredicesime non pagate al “Nomentana Hospital”: i sindacati annunciano scioperi

In riferimento all’articolo FONTE NUOVA – Nomentana Hospital, sindacati in trincea per il mancato pagamento della tredicesima, dai sindacalisti Roberto Scali di FP Cgil, Maurizio Carloni di Cisl FP e Alessandro Cammino di Uil Fpl riceviamo e pubblichiamo:

“Denunciamo il mancato pagamento della 13^ mensilità 2025 al Nomentana Hospital, giustificato con pretesti legati alla voltura dell’accreditamento.

Questo è inaccettabile: la retribuzione è un diritto indisponibile e il trattenere tali somme si configura come una vera e propria appropriazione indebita.

Diffidiamo l’Amministrazione a saldare entro 3 giorni; in caso contrario, avvieremo tutte le azioni legali e sindacali necessarie, inclusa la proclamazione dello stato di agitazione del personale, a tutela dei diritti dei lavoratori.”