TIVOLI – Disabili bullizzati al Convitto, la solidarietà del sindaco di Castel Madama

Si tratta di comportamenti inaccettabili, che ledono la dignità della persona, colpiscono i più fragili e feriscono l’intera comunità.

“L’Amministrazione Comunale condanna con la massima fermezza ogni forma di bullismo e cyberbullismo.

Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà a una nostra giovane, portatrice di handicap, vittima di gravi episodi di bullismo, e alla sua famiglia, profondamente segnata da un dolore che non dovrebbe mai essere vissuto.

Come istituzioni abbiamo il dovere di ribadire che nessuna forma di violenza, fisica o verbale, reale o virtuale, può essere tollerata. Il rispetto, l’inclusione e la tutela delle persone più vulnerabili devono essere valori condivisi e praticati quotidianamente.