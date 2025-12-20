TIVOLI – Disabili bullizzati al Convitto, la solidarietà del sindaco di Castel Madama

In riferimento all’articolo TIVOLI- Alunno disabile filmato sul water, il video diffuso in chat: choc al Convitto, dall’amministrazione comunale di Castel Madama guidata dal sindaco Michele Nonni riceviamo e pubblichiamo:
“L’Amministrazione Comunale condanna con la massima fermezza ogni forma di bullismo e cyberbullismo.
Si tratta di comportamenti inaccettabili, che ledono la dignità della persona, colpiscono i più fragili e feriscono l’intera comunità.
Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà a una nostra giovane, portatrice di handicap, vittima di gravi episodi di bullismo, e alla sua famiglia, profondamente segnata da un dolore che non dovrebbe mai essere vissuto.
Come istituzioni abbiamo il dovere di ribadire che nessuna forma di violenza, fisica o verbale, reale o virtuale, può essere tollerata. Il rispetto, l’inclusione e la tutela delle persone più vulnerabili devono essere valori condivisi e praticati quotidianamente.
L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere iniziative di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione, in collaborazione con scuole, famiglie e associazioni, affinché simili episodi non si ripetano e affinché ogni persona possa sentirsi al sicuro e rispettata.
Alla nostra ragazza e ai suoi cari va l’abbraccio solidale dell’intera comunità”.
