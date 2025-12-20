FIANO ROMANO – Judo, Sofia Sabatini vince ancora il “Gran Premio Giovanissimi”

Si è aggiudicata il titolo per la terza volta consecutiva, con la differenza che in questo caso ha sfidato avversarie più grandi di età conquistando sempre il podio più alto.

Così ieri, venerdì 19 dicembre, Sofia Sabatini, 10 anni, residente a Fiano Romano, è stata premiata tra i vincitori del Gran Premio Giovanissimi, la prestigiosa manifestazione di judo dedicata agli atleti delle categorie Fanciulli e Ragazzi, maschili e femminili, organizzata dal Comitato Regionale Lazio Fijlkam Settore Judo in tre tappe tenutesi presso il PalaPellicone di Ostia Lido, il PalaCoccia di Veroli e il PalaBandinelli di Velletri alle quale hanno partecipato 1103 bambini.

La consegna del premio è avvenuta nell’ambito del “Gran Gala dello Sport e del Fair Play del Lazio” tenutosi ieri

presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, a Roma.

Tesserata per la Judo Roma Academy, scuola guidata dal Maestro Alessio Giovannelli di Capena, Sofia Sabatini ha gareggiato nella “Categoria Ragazzi” conquistando 3 primi posti in tutte e 3 le tappe valevoli per aggiudicarsi il premio: insomma una vittoria a punteggio pieno che le riserva un ruolo di primo piano tra le promesse del tatami.

La piccola judoka fianese vanta tre anni di pratica alle spalle e ha da poco iniziato il suo quarto anno di attività agonistica.

Già nel 2024 e prima ancora nel 2023 allenamento costante, passione e lavoro di squadra le avevano permesso di conseguire il prestigioso premio assegnatole ieri per la terza volta consecutiva (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il “Gran Premio Giovanissimi” di Judo, nato per contrastare il rischio di disagio e abbandono sportivo causato da una precoce specializzazione agonistica, ha offerto ai giovani judoka un circuito che unisce divertimento e apprendimento.