GUIDONIA – Premiati i judoka vincitori del “Gran Premio Giovanissimi”

Si sono svolte ieri, venerdì 19 dicembre, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, a Roma, le premiazioni dei vincitori del Gran Premio Giovanissimi, la manifestazione di judo dedicata agli atleti delle categorie Fanciulli e Ragazzi, maschili e femminili, organizzata dal Comitato Regionale Lazio Fijlkam Settore Judo alla quale hanno partecipato 1103 bambini.

Tra gli atleti premiati anche 8 judoka del “Team Agliata-Anco Marzio” di Guidonia allenati dal maestro Franco Agliata e dal collaboratore Luca Santi: hanno ricevuto il premio Edoardo Aspromonte, Gabriel Ferro, Alessio Possenti, Mario Lucarelli, Samuel Ninu, Matteo Casini, Jacopo Spagna, Luigi Santi e Miriam Fanizza.

Il Gran Premio Giovanissimi ha coinvolto i piccoli atleti in tre giornate entusiasmanti caratterizzate da grande partecipazione e un clima di festa sportiva presso il PalaPellicone di Ostia Lido, il PalaCoccia di Veroli e il PalaBandinelli di Velletri.

L’iniziativa, pensata per prevenire fenomeni di disagio e abbandono sportivo legati a una precoce specializzazione agonistica, ha offerto ai giovani judoka un circuito basato sul gioco, sull’apprendimento e sul rispetto dei valori fondamentali del judo.

L’obiettivo principale è stato quello di farli “giocare al judo”, favorendo una crescita sportiva equilibrata e un approccio graduale all’agonismo.