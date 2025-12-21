GUIDONIA – Città cardioprotetta, inaugurato un nuovo defibrillatore

Oggi, domenica 21 dicembre, in piazza Risorgimento, a Villanova di Guidonia, è stato inaugurato un nuovo defibrillatore automatico esterno (Dae) grazie all’impegno dell’Associazione “Volontario per te” e alla preziosa collaborazione di tante altre realtà associative del territorio.
Oltre a molti cittadini, erano presenti il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, l’assessora Cristina Rossi, i consiglieri comunali Mauro De Santis e Mirko Sotorino.
Il nuovo defibrillatore ha ricevuto la benedizione del parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano don Andrea Massalongo.
“Questo nuovo dispositivo si aggiunge alla rete di defibrillatori già presenti nella nostra Città, una rete sempre più capillare che rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la salute di tutti i cittadini.
In caso di emergenza, ogni secondo conta: avere un defibrillatore a portata di mano può fare la differenza tra la vita e la morte.
Un grazie a tutti coloro che rendono possibile questi gesti concreti di solidarietà”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.