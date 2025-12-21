MONTEROTONDO – Taekwondo, argento da applausi per Sofia Bigliocchi ai Campionati italiani

Un’altra prestazione straordinaria per Sofia Bigliocchi, 16 anni, studentessa al secondo anno al Liceo Scientifico Giuseppe Peano, cintura nera di Taekwondo e atleta della “Asd Olimpia Club” di Monterotondo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sofia Bigliocchi (la prima a sinistra) sul secondo podio ai Campionati Italiani di Taekwondo

Ieri, sabato 20 dicembre, l’atleta eretina ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Taekwondo 2025 in corso presso il Palazzo del Turismo di Jesolo, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto riservato alle categorie Under 21 Cinture Nere, Junior e Senior Cinture Rosse e Master Cinture Rosse e Nere.

Sofia Bigliocchi insieme ai genitori

Sofia Bigliocchi, allenata dal Maestro Massimiliano Malizia, è stata protagonista assoluta ai Campionati Italiani.

Un percorso entusiasmante, fatto di determinazione, tecnica e cuore, che ha portato l’atleta a conquistare uno strepitoso secondo posto al termine di una gara combattuta ad altissimo livello.

Il cammino di Sofia non è stato affatto semplice: dagli ottavi fino alla finale, la 16enne ha superato avversarie di grande valore, imponendosi con lucidità tattica e una tenacia che non ha mai vacillato.

Quarti e semifinali sono stati veri banchi di prova, affrontati con maturità e coraggio, dimostrando una crescita tecnica evidente e una solidità mentale da atleta esperta.

La finale è stata il culmine di una giornata memorabile: un match combattuto fino all’ultimo secondo, con Sofia capace di ribattere punto su punto, senza mai arretrare, regalando al pubblico un confronto intenso e spettacolare.

Un argento che vale oro per il modo in cui è stato conquistato.

Il risultato di ieri arriva in un momento speciale della carriera di Sofia: a una sola settimana dalla conquista della cintura nera 1° DAN, l’atleta chiude il 2025 col botto, coronando mesi di lavoro, sacrifici e dedizione.

Sopra e sotto, Sofia Bigliocchi insieme al suo Maestro Massimiliano Malizia

Dietro questo argento c’è una storia di fiducia, insegnamento e passione condivisa col Maestro Massimiliano Malizia, che l’ha cresciuta e formata fin da quando aveva solo 5 anni, guidandola passo dopo passo in un percorso sportivo e umano che a novembre 2024 l’aveva vista conquistare la medaglia d’oro nella categoria Juniores – 63 chilogrammi cinture rosse al “Torino Royal Cup 2024” e che ieri ha trovato una delle sue espressioni più alte.

Brava Sofia: Jesolo applaude, e questo argento brilla come una promessa per il futuro.