Scontro frontale auto-bus, muore una ragazza di 27 anni

Un morto e due feriti.

E’ il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, lunedì 22 dicembre, tra Acilia e Dragoncello a Roma.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, la tragedia si è consumata verso le ore 5.30 all’incrocio tra via dei Romagnoli e via Andrea da Garessio.

Sul posto è intervenuta la Squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia 1 con il Carro Fiamma, oltre agli agenti del XII gruppo della Polizia di Roma Capitale insieme ai colleghi del gruppo Mare ed Eur.

Secondo la nota dei Vigili del Fuoco, una Fiat 500 due ragazze a bordo si è scontrata frontalmente con un autobus dell’Atac: l’impatto è stato devastante, per questo è stato necessario aprire l’autovettura per estrarre le occupanti.

I pompieri hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 una ragazza di 26 anni, trasportata immediatamente in ospedale in codice rosso.

La seconda ragazza, di appena 27 anni è risultata deceduta.

L’autista del Bus è rimasto ferito e anche lui è stato trasportato presso l’Ospedale dal 118 in codice giallo.

Sul posto le forze dell’Ordine per i relativi rilievi e l’accertamento delle cause.