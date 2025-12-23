MONTEROTONDO – Approvato il bilancio previsionale 2026-2028: nessun aumento delle imposte

Nella seduta di ieri, lunedì 22 dicembre, il Consiglio comunale di Monterotondo ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, l’atto amministrativo che orienterà le attività comunali nei prossimi tre anni.

In un comunicato stampa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone evidenzia che, come già lo scorso anno, il documento è arrivato alla fase dell’approvazione senza bisogno di ricorrere alla proroga al 28 febbraio prossimo, pure concessa dalla Conferenza Stato-Città nei giorni scorsi su richiesta di molti comuni e province.

Nessun aumento delle imposte locali: sono state mantenute le stesse aliquote di addizionale comunale Irpef, IMU e TARI, nonché le agevolazioni già riconosciute a famiglie e imprese. In linea con le previsioni il recupero dell’evasione tributaria.

Confermati i tradizionali impegni per i servizi sociali, per i servizi educativi e per la cultura, come pure la spesa per la sicurezza urbana e quella da destinare alla tutela dell’ambiente.

Tra gli interventi pianificati grazie alle previsioni di bilancio figurano la prosecuzione degli adeguamenti strutturali ed energetici nelle scuole, le manutenzioni cimiteriali, gli interventi manutentivi negli impianti sportivi e la ripresa delle indagini tecniche sullo stato del sottosuolo nel Centro storico.

Tra gli obiettivi strategici per il triennio, avviati già negli esercizi passati e in corso, quello generale di migliorare ulteriormente i conti attraverso il consolidamento del gettito tributario, il miglioramento della capacità di riscossione, la maggiore incisività nella lotta all’evasione, la semplificazione degli adempimenti, un rapporto più diretto con i contribuenti ed una maggiore efficienza nell’impiego delle risorse.

“Il bilancio che abbiamo approvato è un documento serio e solido – afferma l’assessora al Bilancio e Patrimonio Marcella Rossi – che garantisce la funzionalità dell’ente, il rigoroso rispetto dei conti e i tradizionali standard dei servizi, in particolare di quelli di alta rilevanza sociale.

E questo nonostante la congiuntura economica sempre più difficile, l’aumento generalizzato dei costi e il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica a cui le leggi Finanziarie statali chiamano tutti gli enti locali.

Perché, ed è bene dirlo con chiarezza, quando lo Stato riduce le risorse ai Comuni non taglia voci astratte di bilancio ma incide direttamente su scuole, manutenzioni, assistenza sociale, sicurezza urbana, politiche per le famiglie ed imprese. In questo contesto il nostro bilancio previsionale rappresenta un atto di responsabilità politica, non un semplice esercizio contabile”.

“Con il bilancio approvato – aggiunge il sindaco Riccardo Varone – confermiamo la volontà irrinunciabile di salvaguardare gli standard di welfare, di continuare a garantire persone, famiglie e imprese, di assicurare qualità dei servizi e prospettive di crescita, tanto in termini sociali quanto infrastrutturali.

È una programmazione seria, frutto di un impegno corale di tutta la macchina amministrativa, Uffici, organi di controllo e politici, che ringrazio sentitamente, come ringrazio l’assessora Marcella Rossi per la competenza, la professionalità, la dedizione e il grande senso di responsabilità dimostrate anche in questa occasione”