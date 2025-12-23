MONTEROTONDO – Il 2 gennaio 2026 chiusi gli uffici comunali

Uffici comunali chiusi a Monterotondo nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 17 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì 18 dicembre dal sindaco Riccardo Varone.

Col provvedimento viene disposta la chiusura degli Uffici dislocati tra il Palazzo comunale, la Torre Civica e la Biblioteca, con la garanzia che verranno comunque assicurati i servizi pubblici essenziali ed imprescindibili per l’utenza, in conformità alla vigente normativa legislativa e contrattuale:

– il Servizio di Stato Civile ed Anagrafe tramite l’istituto della reperibilità;

– il Servizio di Polizia Locale, con prestazioni di normale operatività;

– il Servizio di Protezione Civile (in caso di necessità);

– l’attività di protocollazione in entrata PEC.

Secondo l’ordinanza, l’assenza del personale dipendente amministrativo e tecnico sarà giustificata con una delle causali previste dalla legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla base della richiesta espressa dai dipendenti.

Laddove necessario, verranno valutate eccezioni all’assenza dal servizio per assicurare lo svolgimento di eventuali adempimenti con scadenza obbligatoria o comunque con carattere di assoluta urgenza.

Stando sempre all’ordinanza del sindaco Varone, è ritenuto probabile che nella giornata del 2 gennaio si registri una notevole riduzione dell’afflusso di utenti presso gli uffici comunali e un consistente numero di richieste di autorizzazione alla fruizione di congedi per ferie da parte dei lavoratori dipendenti dell’Ente.

A motivare la chiusura c’è anche l’esigenza, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti diretti in particolare al contenimento dei consumi energetici, a maggior ragione da perseguirsi in periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio che potrebbe fruire delle ferie per la giornata dopo Capodanno.