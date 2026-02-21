GUIDONIA – Calcio, malcontento sui Social: Ciro Ginestra diventa “Mister X”

Otto pareggi e tre sconfitte nelle ultime 12 gare.

L’ultima vittoria risale al 30 Novembre 2025 contro la Ternana fuori casa.

Il malcontento attorno al Guidonia Calcio 1937 F. C. inizia a farsi sentire.

Sul profilo ufficiale della società rossoblu del patron Mauro Fusano l’allenatore Ciro Ginestra” è stato ribattezzato “Mister X” per gli innumerevoli pareggi.

Cresce la protesta: nella pagina ufficiale del club guidoniano i tifosi lamentano una scarsa manovra di gioco espressa dalla squadra, le poche occasioni da rete create e soprattutto l’assenza di giocatori capaci di vedere la porta e decidere la partite.

E quando anche una piazza tradizionalmente non caldissima come Guidonia comincia a rumoreggiare, significa che qualcosa si è incrinato nel rapporto tra squadra e ambiente.

La società, dal canto suo, ha fatto la propria parte sul piano economico: secondo il sito specializzato “Dimensione Calcio”, con un monte ingaggi di circa 3 milioni e 400 mila euro, il Guidonia si colloca al settimo posto del campionato di Serie C per investimenti.

Un dato che inevitabilmente alza le aspettative sia della proprietà che dei tifosi.

Molti i volti nuovi arrivati in rossoblu, ma finora l’impatto sul campionato è stato limitato.

La sensazione diffusa tra i tifosi è che la squadra fatichi a trovare identità, continuità e soprattutto concretezza sotto porta.

Adesso la domanda è una sola: serve pazienza per permettere al progetto tecnico di decollare oppure è già il momento di una svolta?