CASTELNUOVO DI PORTO – Ciak si gira, per 9 giorni divieto di sosta e rimozione

Castelnuovo di Porto scelto come location per un nuovo film.

Lunedì 23 febbraio sarà battuto il primo ciak del film “Il Paradiso è un posto bellissimo”, opera prima diretta dal regista David Ambrosini e prodotta dalla “One More Pictures Srl” di Gennaro Coppola.

Per questo nella zona di Santa Maria scatta il divieto di sosta per 9 giorni.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 23 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, venerdì 20 febbraio, dal responsabile della Polizia Locale di Castelnuovo di Porto Mario Negri.

Col provvedimento viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 di lunedì prossimo 23 febbraio alla mezzanotte di martedì 3 marzio 2026 in Via Bellavista, Via Monte Maj e in Piazza Santa Lucia.

Il Comune provvederà alla posa in opera della segnaletica stradale.

In caso di maltempo o altri motivi tecnici che impedissero lo svolgimento, le riprese saranno effettuate in tempo successivo e gli orari verranno comunicati agli utenti con la segnaletica stradale mobile appositamente installata.

La Polizia Locale avverte che nel caso in cui, nelle tre zone, vi fossero veicoli lasciati in sosta che ostacolassero o impedissero il regolare svolgimento delle riprese programmate, questi saranno rimossi a mezzo di autogrù con spese di trasporto e custodia a carico dei responsabili.

Del film “Il Paradiso è un posto bellissimo” al momento non sono stati diffusi dettagli approfonditi sulla trama, il cast o la data di uscita ufficiale, trattandosi di una lavorazione in corso.

Le riprese sono previste dal 23 febbraio fino al 20 marzo.

Il regista David Ambrosini, classe 1984, diplomato nel 2014 alla Scuola D’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, ha avuto la possibilità di lavorare sia su set italiani, con registi come Daniele Vicari e Daniele Ciprì, che su set americani tra cui “Ben-Hur” di Timur Bekmambetov (2016) e lo spot di “Victoria’s Secret” diretto da Michael Bay. T…

Tra i suoi lavori da regista, va ricordato “L’Uomo dalla Sciarpa Bianca”, in concorso ai David di Donatello 2014, e “Oltre il Vetro”, vincitore del premio “Studio Universal” al 48 Hour Film Project Roma 2015.