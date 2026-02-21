FONTE NUOVA – Stranieri “in nero” negli autolavaggi e minori in sala slot: blitz delle forze dell’ordine

Tre attività commerciali chiuse e altrettanti imprenditori denunciati, altri sei esercizi sanzionati e un’automobile sequestrata.

E’ il bilancio dell’operazione che venerdì 13 febbraio dalle ore 18 a mezzanotte ha visto scendere in campo ancora una volta gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova, guidati dal Comandante Francesco Spagnoletti, per un servizio coordinato dal Dirigente del III Distretto di Polizia di Roma Fidene – Serpentara, in collaborazione col Reparto Anticrimine della Polizia di Stato e con i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Monterotondo, retta dal Capitano Federica Pastore.

L’operazione, alla quale ha collaborato il personale del S.I.A.N. e dell’Asl Roma 5 e dei funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, è stata incentrata sulla lotta all’immigrazione clandestina, alla verifica della regolarità delle attività economiche, allo sfruttamento del lavoro nero ed al rafforzamento della sicurezza urbana.

All’esito degli ultimi controlli sono state elevate numerose sanzioni amministrative e sospese tre attività.

In particolare una sala slot all’interno della quale agenti e militari hanno sorpreso due minorenni: per il titolare, un 50enne italiano, è scattata la denuncia e la sanzione amministrativa oltre al provvedimento di chiusura a tempo determinato.

I sigilli sono scattati anche per due autolavaggi, entrambi gestiti da cittadini extracomunitari denunciati all’Autorità giudiziaria per l’impiego di lavoratori in nero, due extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia.

I controlli sono stati estesi in cinque attività di somministrazione, bar e ristoranti: in due esercizi sono stati scoperti lavoratori italiani in nero, in un terzo sono emerse criticità igienico-sanitarie, nei confronti dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative “salatissime”.

“I risultati ottenuti dopo gli ultimi controlli interforze, confermano che l’azione politica intrapresa dall’amministrazione è quella giusta – ha commentato in una nota il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni – La sicurezza dei cittadini resta uno dei principali obiettivi che l’amministrazione sta perseguendo, anche attraverso il conferimento dei una delega specifica al consigliere Silvia De Blasis”.