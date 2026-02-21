GUIDONIA – L’ex assessore Claudio Zarro aderisce a “Progetto Civico Italia”

Progetto Civico Italia arriva nel terzo comune del Lazio, Guidonia Montecelio, a circa 16 mesi dalle elezioni amministrative del 2027.
Lo annuncia Claudio Zarro, ex assessore alla Cultura ed alle Politiche giovanili della giunta guidata dal sindaco Mauro Lombardo, candidato Sindaco nel 2022 della lista civica “In Comune” da lui stesso fondata, eletto per la prima volta consigliere comunale nel 2017 col Movimento 5 Stelle.
Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale
Claudio Zarro ha ufficializzato l’adesione alla rete civica degli amministratori locali di tutta Italia, coordinata da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.
Il Comitato di Progetto Civico Italia
“Costituendo il comitato – scrive Claudio Zarro in un comunicato stampa alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv – aderiamo ad un percorso civico nazionale che vede nelle istanze dei cittadini e nella loro risoluzione, l’unica strada per fare politica.
Non ho mai perso di vista i problemi quotidiani dei cittadini ed anche senza un ruolo istituzionale continuo ad essere presente nel tessuto sociale della nostra città.
Dobbiamo ripartire dai quartieri, dalle imprese, dai giovani che sono la nostra futura classe dirigente. E portare un po’ di bellezza in più al nostro territorio.
Educare al bello”.
“Dopo 7 anni da consigliere comunale e quasi 2 da assessore – aggiunge Zarro – considero la crescita culturale ed umana di una comunità, la via maestra da percorrere per la comunità stessa.
Una visione improntata a un cambiamento radicale, la terza via di cui spesso si parla e di cui nessuno poi si fa promotore”.