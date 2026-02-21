TIVOLI – “The Legacy of Doom”, l’omaggio metal di Luca Gagnoni al procugino Tony Iommi

Si intitola “The Legacy of Doom”, è il videoclip uscito ieri, venerdì 20 febbraio, su tutte le piattaforme e firmato da Luca Gagnoni, 37enne di Campolimpido di Tivoli, infermiere nel reparto di Utic-Cardiologia all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, ma soprattutto chitarrista nonché fondatore delle band metal “Svart Vinter” e “Veil of Conspiracy”, attive sia dal vivo che in studio, sotto contratto discografico e di discreto successo in Italia e all’estero (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Tony Iommi Luca Gagnoni

Il Videoclip – CLICCA E GUARDA IL VIDEOCLIP – dell’omonimo brano originale, strumentale, scritto da Luca Gagnoni è dedicato a Tony Iommi, 78enne star internazionale della musica metal co-fondatore insieme ad Ozzy Osbourne dei Black Sabbath, la band pioniera dell’heavy metal.

Sopra, Tony Iommi; sotto il chitarrista dei Black Sabbath insieme al frontman Ozzy Osbourne scomparso il 22 luglio 2025

Il video, diretto e girato da Alessandro Siccardi, è stato realizzato a Roma e alcune scene in un luogo molto speciale come l’Ex Pastificio Cerere, un posto storico che ospita mostre di artisti famosi e che ha visto la presenza di nomi importanti come ad esempio Patti Smith.

Luca Gagnoni, infermiere e musicista di Tivoli, procugino di Tony Iommi (Foto di Marco Gagnoni)

“Il brano – spiega Luca Gagnoni – è letteralmente traducibile in “L’eredità del Doom”: si tratta di un omaggio all’artista Tony Iommi e alla parentela che ci lega.

Ma è soprattutto un ringraziamento per la forte influenza che ha tramandato a me e a intere generazioni di musicisti metal”.