TIVOLI – Piove a scuola: 33 mila euro per impermeabilizzare il terrazzo

L’allerta meteo ha portato talmente tanta pioggia da penetrare attraverso il tetto.

Per questo il Comune di Tivoli interviene nella scuola Baccelli di via dei Pini, nel quartiere Empolitano.

Lo stabilisce la determina numero 539 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 18 febbraio dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con l’atto vengono affidati i lavori di impermeabilizzazione su coperture presso la Scuola Baccelli alla società “Bernardini Costruzioni srl” per un importo complessivo pari a 32.997 euro e 14 centesimi.

Vale la pena evidenziare che la dirigente dell’Istituto Comprensivo Tivoli II Angela Giuseppina Ubrìaco ha segnalato delle infiltrazioni sui terrazzi per due volte al Comune, il 28 gennaio e il 12 febbraio, a quel punto l’amministrazione ha verificato e ritenuto necessari gli interventi di impermeabilizzazione sui terrazzi della scuola.