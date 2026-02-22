Domenica ecologica a Roma, stop alle auto nella “Fascia Verde”

Oggi, domenica 22 febbraio, a Roma sarà la quarta domenica ecologica della stagione 2025-2026, come previsto dal calendario delle cinque domeniche di stop al traffico approvato dalla Giunta capitolina.
Previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico, benzina o diesel (o comunque non rientranti nelle tipologie per le quali è prevista una deroga), all’interno della zona ZTL ‘Fascia Verde’ dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 (CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA).
La rimodulazione degli orari interdittivi della fascia pomeridiana è stata necessaria per consentire un regolare afflusso degli spettatori della partita di calcio Roma-Cremonese in programma allo stadio Olimpico alle 20:45.
L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche, rilevato che nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici.