Domenica ecologica a Roma, stop alle auto nella “Fascia Verde”

Oggi, domenica 22 febbraio, a Roma sarà la quarta domenica ecologica della stagione 2025-2026, come previsto dal calendario delle cinque domeniche di stop al traffico approvato dalla Giunta capitolina.

Previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico, benzina o diesel (o comunque non rientranti nelle tipologie per le quali è prevista una deroga), all’interno della zona ZTL ‘Fascia Verde’ dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 (CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA).

La rimodulazione degli orari interdittivi della fascia pomeridiana è stata necessaria per consentire un regolare afflusso degli spettatori della partita di calcio Roma-Cremonese in programma allo stadio Olimpico alle 20:45.

L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche, rilevato che nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici.

In questa giornata torneranno protagonisti i cammini urbani: 4 percorsi tematici, che si svolgeranno dalle 9:00 alle 14:00, che attraverseranno diversi municipi. L’obiettivo è promuovere la riscoperta della città attraverso il trekking, coniugando ambiente, storia e socialità.

L’ultima domenica ecologica è programmata il 29 marzo 2026.