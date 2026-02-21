TIVOLI – Alessandro Giannetti, senza esito il primo giorno di ricerche

E’ terminata senza un esito positivo la prima giornata di ricerche del corpo di Alessandro Giannetti, il 31enne di Tivoli scomparso da domenica mattina 8 febbraio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alessandro Giannetti, il 31enne di Tivoli scomparso dall’alba di domenica 8 febbraio

Da stamane, sabato 21 febbraio, alle ore 10 fino alle ore 18 i vigili del fuoco hanno effettuato ricerche lungo le sponde del fiume Aniene in località Ponte Lucano, malgrado alcuni punti fossero fortemente impervi, supportati dagli operatori delle tre associazioni di Protezione Civile “Volontari Valle Aniene Associati”, “Gruppo Operativo Soccorso” e “AVRST-Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli”.

Le ricerche proseguono domani.

Il momento del recupero della Volkswagen Lupo

Vale la pena ricordare che mercoledì pomeriggio 18 febbraio i vigili del fuoco hanno estratto dall’Aniene la Volkswagen Lupo di Alessandro Giannetti vuota al termine di una giornata campale, l’ennesima di strazio per i genitori del ragazzo, Franco e Katia, che da mercoledì 11 tutti i giorni sono stati presenti a Ponte Lucano per seguire l’andamento delle ricerche nella speranza di riabbracciare il loro unico figlio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).