FIANO ROMANO – 8 marzo, l’Anpi organizza “La Primavera delle Antifasciste”

Si terrà domenica 8 marzo presso la Sala Conferenze del Castello Orsini di Fiano Romano “La Primavera delle Antifasciste”, iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione “Teresa Noce” in occasione della Giornata internazionale della donna.

Con la delibera numero 22 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata venerdì 13 febbraio all’unanimità, la giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso ha concesso il patrocinio gratuito alla locale Sezione Anpi, riconoscendo all’iniziativa l’intento di sviluppare tematiche di grande valore collettivo ed etico coinvolgendo l’intera cittadinanza a partecipare a una giornata di confronto e discussione in difesa dei valori democratici e resistenziali della Repubblica Italiana.

Carla Capponi, partigiana, Medaglia d’Oro al valore militare e parlamentare del PCI

L’evento è infatti finalizzato a ricordare, attraverso la lettura di testi dell’Associazione Stampa Critica, la figura di Carla Capponi, donna protagonista della Resistenza, tra gli organizzatori e gli esecutori dell’azione gappista di via Rasella contro i soldati tedeschi, decorata con la Medaglia d’Oro al valore militare, più volte parlamentare del PCI.

Nello stesso contesto verrà realizzata una mostra dal titolo “Donne Residenti a Roma”.

Un momento di riflessione sui progressi raggiunti, per dare rilevanza ai tantissimi gesti ed atti di coraggio compiuti ed il ruolo straordinario che tante donne hanno avuto nella storia del nostro Paese.