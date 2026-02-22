GUIDONIA – Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

A Guidonia Montecelio ripartono le aperture straordinarie degli Uffici anagrafici della Sede Centrale e delle Delegazioni dedicate al rinnovo delle Carte d’Identità Elettroniche.
Sabato 28 febbraio si terrà il primo Open Day del 2026.
Per espletare la richiesta di una nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.” bisognerà presentarsi muniti di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.
Orari e indirizzi delle Delegazioni aperte:
* Sede Centrale, U.R.P. (P.zza Matteotti 20): dalle 08:30 alle 13:30 / dalle 15:00 alle 17:00;
* Delegazione Villanova (via Mazzini 5): dalle 08:30 alle 13:30 / dalle 15:00 alle 17:00;
* Delegazione Villalba (Pzza Carrara 5): dalle 08:30 alle 13:30 / dalle 15:00 alle 17:00;
* Delegazione Setteville (via Todini 41): dalle 08:30 alle 13:30 / dalle 15:00 alle 17:00.
Sarà aperto anche l’Ufficio Elettorale per il ritiro delle tessere elettorali.