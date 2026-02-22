PALOMBARA SABINA – Sara Yehia Abdou vince l’International Nail Cup

di Angelo Gomelino

Una palombarese si è fatta onore all’ultimo Campionato internazionale di Nail Art che si è tenuto a Roma, all’interno della Fiera dedicata all’estetica.

Sara Yehia Abdou ritira il premio “winner of winner” con in braccio la figlia Zoe

Sara Yehia Abdou, 37 anni, ha conquistato parecchi premi tra cui quello prestigioso di vincitrice assoluta “winner of winner”.

Sara fin da bambina ha avuto questa passione per l’estetica che, così racconta: «è cresciuta in me osservando e ammirando durante i mesi estivi che passavo in Egitto le mie zie e le mie cugine che dedicavano ore e ore alla loro cura per l’estetica delle unghie in particolare, sempre smaltate in modo meticoloso».

Affascinata da queste esperienze estive, Sara ha voluto mettere a frutto la sua inclinazione lavorativa formandosi in tantissimi corsi professionali, fino a conseguire un master in Airbrush per smalteks con la PY NAIL TRAINING ACADEMY.

Il salone di Nail Art aperto da Sara Yehia Abdou nel Borgo sabino

Trasferitasi a Palombara Sabina con la famiglia oltre 20 anni fa dopo aver lavorato per molti anni a Roma, Sara ha deciso di aprire un proprio salone di Nail Art nel Borgo sabino, dove ha conosciuto Daniele, con il quale si è sposata ed è diventata mamma di una bella e graziosa bambina di nome Zoe.

Ma il mondo delle unghie e della loro decorazione è un universo infinito ed in continua evoluzione, per questo motivo aggiornarsi continuamente è uno dei tasselli fondamentali di questo lavoro e Sara non ha voluto sottrarsi a questo suo costante impegno.

Sara Yehia Abdou al lavoro

Per adempiere a ciò e per dare maggiore prestigio al suo salone e confrontarsi con altre professioniste del settore, nel 2025 Sara ha partecipato a Roma alla INTERNATIONAL NAIL CUP, una competizione che per la rigidità dei parametri di giudizio è molto selettiva.

Sara vi si è iscritta, ma essendo alla prima esperienza, ha gareggiato per la categoria delle First Timer, che è riservata alle principianti. Questo non le ha impedito di distinguersi, ottenendo significativi riconoscimenti e classificandosi prima in tre concorsi e seconda in altri due.

Nella manifestazione che si è tenuta anche quest’anno, sempre alla Fiera di Roma, dal 7 al 9 febbraio, Sara si è potuta iscrivere ad una categoria superiore, quella della seconda Divisione, dove ha gareggiato e primeggiato nei concorsi French Acrilic Sculpure e French Salon conseguendo anche 4 secondi posti, Stiletto French Art, Ultimate, Baby Boomer e One Tone.

Questa volta Sara si è superata, perché oltre a questi premi e sbaragliando il campo, ha ottenuto il premio di WINNER OF WINNER, vincitrice assoluta, nella sua categoria Airbrush per smalteks, per aver raggiunto il punteggio più alto e guadagnandosi anche il passaggio alla categoria superiore della 3ª Divisione.

Alessandra Carrozzo ha conquistato il primo posto nella categoria delle First Timer

Alla competizione di quest’anno Sara ha portato con sé anche la sua brava collaboratrice, Alessandra Carrozzo, che ha gareggiato nella categoria delle First Timer, dove si è fatta onore conquistando un primo posto e il passaggio alla categoria superiore della 2ª Divisione.