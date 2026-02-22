GUIDONIA – Il Comitato di Quartiere “Villalba Tutti Uniti” si presenta

Si chiama “Comitato di Quartiere Villalba Tutti Uniti” e ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita degli abitanti puntando ad un ottimale assetto e ad una corretta ed equilibrata gestione del territorio.

Un momento della riunione di presentazione del “Comitato di Quartiere Villalba Tutti Uniti”

Così stamane, domenica 22 febbraio, presso la sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria del Popolo si è tenuta la seconda riunione organizzata dal gruppo promotore composto da Mario Puliafito, il Presidente, Francesca De Flaviis, la Vice Presidente, Paolo Amici, il Segretario, e Geltrude Bruti.

I 4 soci fondatori hanno raccolto le prime adesioni, finora una trentina, ed esposto ai partecipanti gli obiettivi raccogliendo istanze e suggerimenti e annunciando che una copia dell’atto costitutivo e dello statuto del neonato Comitato sarà consegnata dal Presidente al Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e agli organi di Pubblica Sicurezza.

Inoltre è stato distribuito il modulo per l’iscrizione al Comitato da compilare e consegnare ai fondatori (CLICCA E SCARICA IL MODULO).

Mario Puliafito e Francesca De Flaviis, Presidente e Vice Presidente del Comitato

“L’incontro, molto partecipato, ha visto la presenza anche di alcune associazioni – spiega il Presidente Mario Puliafito – È stata un’occasione di confronto diretto e costruttivo, utile a fare il punto sulle principali criticità che insistono nel Quartiere. Tra le problematiche evidenziate dai presenti, particolare attenzione è stata rivolta alla mancata sicurezza e controllo del territorio, alle condizioni delle strade e al decoro Urbano.

Il Comitato è ovviamente aperto alla collaborazione di tutti coloro che vorranno impegnarsi in prima persona con noi, ma anche verso tutti quelli iscritti che vorranno ‘semplicemente’ impegnarsi a segnalare quello che non va, aiutando tutti quanti a vivere in un quartiere migliore”.

“Il Comitato – aggiunge la Vice Presidente Francesca De Flaviis – è stato istituito, è apolitico e non ha scopo di lucro.

Abbiamo avuto molte adesioni e ne serviranno sempre di più, invitiamo tutti ad iscriversi per avere la possibilità direttamente di cambiare realmente le cose!

Gli iscritti verranno coinvolti in un gruppo whatsapp per aggiornamenti costanti delle azioni del direttivo!”.