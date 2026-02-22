FONTE NUOVA – “Ater ha bonificato i liquami alle case popolari”

Prima l’appello pubblico degli inquilini-occupanti, poi l’ordinanza del sindaco.

Il complesso Ater di via Irpinia 7, a Santa Lucia di Fonte Nuova

Dopo due settimane Ater Provincia di Roma ha bonificato l’area di oltre 50 metri quadrati invasa da acque reflue e liquami nel cortile del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica in via Irpinia 7, a Santa Lucia, frazione del Comune di Fonte Nuova (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra i liquami presenti nei cortili del complesso Ater; sotto, l’area bonificata

Lo rende noto alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv Giuliana Rancati, volto storico del complesso di case popolari di proprietà di Ater, la quale il 5 febbraio tramite il giornale aveva denunciato pubblicamente la fuoriuscita di liquami e una puzza insopportabile (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni

Per questo sabato 7 febbraio la situazione era stata documentata dalla Polizia Locale di Fonte Nuova e mercoledì 11 febbraio con l’ordinanza contingibile e urgente numero 7 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni aveva imposto all’Ater di provvedere con urgenza, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla notifica, all’esecuzione di tutti i lavori necessari per eliminare le perdite di liquami fognari provenienti dagli impianti dei singoli appartamenti, di ripristinare la piena funzionalità degli impianti di scarico e soprattutto di bonificare e sanificare le aree esterne interessate dagli sversamenti e mettere in sicurezza l’aiuola adiacente al prospetto frontale dell’edificio.

“L’intervento – spiega Giuliana Rancati – è stato eseguito sabato mattina 21 febbraio alle ore 10. Vorrei ringraziare il consigliere comunale Gianmaria Spurio per aver contribuito alla soluzione del problema”.