GUIDONIA – Esce di casa e non torna: chi ha visto Georgiana?

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 23 Febbraio 2026

Per rintracciare la 16enne appello del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi e dell’Associazione Penelope

E’ uscita di casa ieri mattina verso le 11:45 e non è più rientrata. 

Si chiama Georgiana Avroian, ha 16 anni, e fino a domenica mattina 22 febbraio abitava a Guidonia Montecelio insieme ai familiari che al mancato rientro hanno lanciato l’allarme.

Per rintracciare la minorenne i genitori si sono rivolti al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi e all’Associazione Penelope.

Alta un metro e 65 per 60 chilogrammi, Georgiana ha occhi neri e capelli lunghi neri, al momento della scomparsa indossava un pellicciotto nero, tuta intera nera, scarpe bianche e borsa beige.

Probabilmente si sposta in compagnia di un ragazzo e potrebbe viaggiare anche verso la Romania, per questo sono da attenzione stazioni ferroviarie e pullman.

Chiunque la veda o abbia informazioni utili può contattare il 112, il numero Pronto Penelope 339 6514799 oppure il numero 388 1894493 del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

