CAPENA – Lotto, con tre ambi e un terno vincono 26 mila euro ciascuno

La Dea Bendata è passata a Capena questo fine settimana.
Come riporta Agipronews, nel concorso del Lotto di sabato 21 febbraio presso il punto vendita in Via Tiberina si sono registrate due vincite da 26.250 euro ciascuna entrambe con tre ambi e un terno.
Nella stessa giornata di sabato 21 febbraio in via Angelo Olivieri a Roma sono stati vinti 42.675 euro con dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina.
Le vincite complessive in tutta la regione ammontano a 95.175 euro.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 225,4 milioni da inizio anno.