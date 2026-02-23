COLLEFERRO  – Controlli alla Movida: denunce, segnalazioni e fogli di via

Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati in genere posta in essere dalla Compagnia Carabinieri di Colleferro con un servizio straordinario che questa volta ha registrato anche la presenza dei militari del Gruppo Carabinieri di Frascati.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dei carabinieri di Rom, il Sabato appena trascorso ha visto ancora impegnati i militari dell’Arma a controllare l’area della cosiddetta “MOVIDA” di Colleferro nonché le aree rurali dei comuni di Artena e Valmontone con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti

Nel corso dell’attività di prevenzione generale posta in campo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno rintracciato, in Artena, un senza fissa dimora di origine albanese che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

L’uomo è stato denunciato alla Procura di Velletri.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nell’ambito dello stesso servizio hanno segnalato alla competente Prefettura di Roma un giovane di Rocca di Papa trovato in possesso di modiche quantità di Hashish e Marijuana.

Nell’ambito dello stesso dispositivo i Carabinieri della Stazione di Colleferro, hanno segnalato due giovani del luogo per possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti e denunciato un altro uomo del posto perché sorpreso alla guida dell’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcoolica con accertamento eseguito a mezzo etilometro che ha riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Sempre i militari di Colleferro, hanno fermato 3 italiani, un uomo e due donne, gravati da diversi precedenti penali per furto che erano stati notati nei pressi di gioiellerie dei comuni di Anagni, Paliano e Colleferro.

I tre alla vista della pattuglia hanno tentato di allontanarsi imboccando l’autostrada A1, venendo però prontamente bloccati dagli operanti.

Ricorrendone i presupposti di Legge venivano proposti alla Questura di Frosinone per l’irrogazione della misura di prevenzione dell’allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio per i comuni interessati, per un periodo di tempo ritenuto congruo.

I Carabinieri della Stazione di Gorga hanno segnalato alla Prefettura di Roma un uomo di Colleferro che sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo Hashish.

Il servizio ha fatto elevare anche diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada ed il ritiro di una patente di guida.

Complessivamente i carabinieri hanno identificato 73 persone di cui 9 sottoposte a provvedimenti restrittivi, controllato 52 veicoli, eseguite diverse perquisizioni personali e veicolari e sottoposto a sequestro oltre 20 dosi di sostanza stupefacente.

L’attività svolta dai Carabinieri di Colleferro con tutte le sue articolazioni e i diversi risultati operativi anche in termini di arresti, denunce e sequestri che si stanno susseguendo dall’inizio del corrente anno, confermano la piena attenzione al territorio volta a garantire sicurezza costante ai cittadini dell’intera area colleferrina e dei comuni limitrofi.