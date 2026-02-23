TIVOLI – Referendum Giustizia, il super magistrato Giovanni Salvi spiega le ragioni del NO

Domani, martedì 24 febbraio, alle ore 17.30 presso le Scuderie Estensi di Tivoli, si terrà un importante momento di approfondimento pubblico dedicato alle ragioni del No al Referendum Giustizia, con l’obiettivo di promuovere informazione, consapevolezza civica e partecipazione democratica.

Organizzata dal Comitato per il NO, dal Comitato per i diritti e da Gianni Cipriani, fondatore di Globalist, l’iniziativa avrà come ospite d’eccezione Giovanni Salvi, già procuratore generale presso la Corte di Cassazione, una delle più alte figure della magistratura italiana, che nel corso della sua carriera ha rappresentato il vertice della funzione requirente e un punto di riferimento nel dibattito sulla giustizia e sulla legalità costituzionale.

In un comunicato stampa il Comitato per il No alla separazione delle carriere spiega che “la scelta di organizzare una masterclass di approfondimento giuridico e istituzionale testimonia la volontà di entrare nel merito dei contenuti del referendum e di promuovere una campagna referendaria di alto livello, fondata su argomentazioni, competenze e confronto democratico.

Un approccio che si distingue dal clima di insulti, semplificazioni e demagogia che in queste settimane spesso caratterizza il dibattito pubblico, e che punta invece a offrire ai cittadini strumenti concreti per comprendere la posta in gioco”.

L’iniziativa sarà coordinata da Chiara Zilli della Nidil CGIL e introdotta da Gianni Cipriani, fondatore di Globalist.