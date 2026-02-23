GUIDONIA – Referendum Giustizia, nasce il “Comitato per il NO”

Si è ufficialmente costituito il “Comitato per il NO al Referendum” di Guidonia Montecelio, composto da rappresentanti di partiti, associazioni del territorio e liberi cittadini uniti dall’obiettivo comune di esprimere un NO alla riforma della giustizia oggetto del referendum del 22-23 Marzo.

Il Comitato nasce dalla volontà di difendere i principi costituzionali di equilibrio tra i poteri dello Stato, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

«Riteniamo – dichiarano i promotori – che questa riforma non migliori afffato il sistema giudiziario anzi rischi di minarne le garanzie costituzionali.

La giustizia ha bisogno di efficienza e risorse per migliorare la qualità e i tempi dei processi non di interventi che possano indebolirne l’autonomia».

Per informare la cittadinanza e favorire un confronto aperto e democratico il Comitato sarà presente con gazebo informativi nei seguenti giorni:

– 24 febbraio 2026, dalle ore 9 alle 13 – Colleverde, Piazza Colleverde

– 28 febbraio 2026, dalle ore 9 alle 13 –Setteville, Piazza Trilussa

– 1 marzo 2026, dalle ore 9 alle 13 – Villanova, Piazza San Giuseppe Artigiano

– 8 marzo 2026, dalle ore 9 alle 13 – Guidonia Viale Roma, altezza civico 20

Questi primi incontri rappresentano l’avvio di un percorso di informazione e partecipazione che proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori iniziative pubbliche, dibattiti e momenti di confronto che saranno successivamente comunicati.

Il Comitato invita tutti i cittadini interessati a partecipare, informarsi e contribuire attivamente alla difesa dei valori di giustizia, democrazia e legalità.

Per informazioni e adesioni al comitato scrivere:

comitatoperilno.guidonia@gmail.com

Per rimanere aggiornati sulle iniziative:

Facebook: Comitato per il NO – Guidonia Montecelio