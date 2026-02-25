In riferimento all’articolo TIVOLI – Al “Rosmini” pace fatta tra studenti e preside: “L’uscita resta alle 13,45”, dal professor Antonio Manna, amministratore unico di “Tivoli Forma Srl”, riceviamo e pubblichiamo:

“In riferimento a quanto a me attribuito nell’articolo in oggetto e precisamente al virgolettato “(…) Quando si va per la prima volta in una scuola dove alcuni aspetti vanno modificati e portati alla legalità succede sempre così (…)”, preciso che il termine legalità era riferito al fatto che gli alunni di una classe provenienti da più zone del territorio non possono uscire tutti dalle classi alle 13,45, ma solo quelli che hanno realmente problemi con i mezzi di trasporto per raggiungere le loro località.

Pertanto il termine legalità era riferito al fatto che gli alunni devono rispettare le regole e solo così possiamo tracciare dei percorsi attraverso i quali gli alunni possono un domani essere modelli di riferimento per la legalità”.