TIVOLI – Al “Rosmini” pace fatta tra studenti e preside: “L’uscita resta alle ore 13,45”

“E’ tutto risolto”.

Esordisce così al telefono con la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv il professor Antonio Manna, dalla scorsa settimana nuovo amministratore unico di “Tivoli Forma S.r.l.”, la società in house partecipata del Comune di Tivoli che gestisce il Centro di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini”.

Il professor Antonio Manna, nuovo amministratore unico di “Tivoli Forma S.r.l.”

L’ex Rettore del Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli racconta di aver ricevuto una delegazione di 7 rappresentanti degli studenti che stamane, lunedì 23 febbraio, hanno protestato davanti alla sede centrale di viale Mannelli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un momento della protesta di stamane

“Abbiamo fatto una contrattazione e risolto ogni problema – assicura il professor Manna – Quando si va per la prima volta in una scuola dove alcuni aspetti vanno modificati e portati alla legalità succede sempre così.

Per il momento si esce alle ore 13,45 come era prima, chiaramente il quarto d’ora va recuperato.

La Regione Lazio eroga alla società Tivoli Forme Srl fondi per un certo numero di ore per ogni progetto: ad esempio, se le ore stabilite sono 100, bisogna farne 100 e non 90.

Quindi sto cercando di mettere in evidenza questo aspetto, pare che i ragazzi abbiano recepito e al termine dell’incontro sono andati via contenti e felici.

Sono rimasto molto soddisfatto dell’incontro perché ho visto che che i 7 rappresentanti hanno una notevole maturità, sono stati molto composti e molto ragionevoli, ho notato tantissima collaborazione da parte loro”.

“In attesa di un provvedimento definitivo si esce alle 13,45 – ribadisce il preside Manna – per favorire in particolare i ragazzi che abitano in zone lontane da Tivoli i quali, una volta perso il pullman, non riescono a tornare a casa se non dopo 3 o 4 ore.

Pertanto chi ha questo problema lo mette in evidenza e la scuola si adopera per soddisfare la richiesta: chiaramente le ore perse vanno recuperate in altri giorni, può essere il pomeriggio, può essere il sabato, lo decideranno i ragazzi”.

Il preside Antonio Manna racconta a Tiburno.Tv di aver sottoscritto insieme agli studenti un verbale dopo aver affrontato tutti i vari punti della circolare.

“Io chiedo il rispetto delle regole – sottolinea l’ex Rettore del Convitto – Bisogna rispettare gli orari di ingresso e di uscita, il divieto di fumo e tante altre situazioni che vanno riviste.

A cominciare dalla ricreazione.

I formatori della terza ora sono responsabili anche per i 15 minuti della ricreazione pertanto devono necessariamente vigilare sugli studenti minorenni: se succede qualcosa, è responsabilità del formatore e anche mia che non ho dato direttive”.