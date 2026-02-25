CASTEL MADAMA – Trasporti, il nuovo deposito Cotral in via Empolitana entro il 2027

Venerdì 20 febbraio il Comune di Castel Madama e Cotral Spa hanno firmato la convenzione urbanistica per la realizzazione del nuovo deposito sulla Strada Provinciale Empolitana al chilometro 6,400.

I rappresentanti del Comune di Castel Madama e di Cotral Spa

All’evento hanno presenziato per l’amministrazione comunale il Sindaco Michele Nonni, il segretario generale Dottoressa Carla Rosato, l’architetto Mara Falconi e il geometra Mario Salvatori.

Per l’azienda regionale dei trasporti, il direttore generale Enrico Dolfi e l’ingegner Andrea Gianni.

Il sindaco di Castel Madama Michele Nonni e il direttore generale di Cotral Enrico Dolfi

“La firma della convenzione – le parole del Sindaco Michele Nonni – rappresenta l’atto finale propedeutico al rilascio del permesso di costruire convenzionato con consentirà alla società Cotral Spa di realizzare il nuovo deposito che andrà a sostituire quello esistente in località Monitola.

Sarà un’opera di rilevante interesse collettivo che andrà a bonificare, potenziare e valorizzare la rete infrastrutturale della mobilità, con un progetto dall’alto valore architettonico che avrà un impatto profondo sul contesto sociale ma anche ambientale del nostro territorio”.

“Voglio ringraziare – ha aggiunto il Sindaco Nonni – per l’egregio lavoro svolto gli uffici tecnici comunale e Cotral, ed i vertici della stessa società che hanno voluto, in sinergia con l’amministrazione comunale, investire sul nostro territorio”.

Conclusa la fase di gara e di aggiudicazione dei lavori, è previsto il fine lavori del nuovo deposito per la fine del 2027.