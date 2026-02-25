TIVOLI – Lotta Femminile, la 14enne Michelle Cecca vince i Campionati Italiani Under 17

Tra le partecipanti era la più piccola di età, ma anche stavolta da dimostrato talento, carattere e determinazione.

Così la 14enne Michelle Cecca di Tivoli ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Lotta Under 17 che si sono svolti sabato 21 e domenica 22 febbraio al PalaPellicone di Ostia, ospitando oltre 400 atleti nati tra il 2009 e il 2012 nelle specialità libera e greco-romana.

Sabato con una straordinaria prestazione nella categoria 46 chilogrammi della Lotta femminile Michelle Cecca, classe 2011, ha vinto tutti i suoi incontri per schiena in poco più di 2 minuti riconfermandosi Campionessa Italiana: per la giovanissima atleta della “Asd Team Made” di Campolimpido di Tivoli è il sesto titolo Italiano consecutivo.

In occasione dei Campionati Italiani Under 17 la “Asd Team Made” di Campolimpido si è presentata con altri 6 atleti protagonisti di gare intense e ricche di emozioni.

Come Alessandra Pacchiarotti, classe 2012, protagonista nei 65 chili: nonostante un piccolo infortunio al primo incontro, Alessandra ha portato a termine la gara con grande grinta e determinazione. Una prova di coraggio che lascia ben sperare per il futuro.

Domenica nella Lotta Greco-Romana è stata la volta degli atleti maschi.

Nei 45 chilogrammi Alessio Volpe (2011) ha perso di stretta misura il primo incontro e un vecchio infortunio ha compromesso il suo percorso, chiudendo il Campionato al quarto posto.

Tre gli atleti in gara nella categoria 60 chili.

Riccardo Ricci, in splendida forma, ha vinto i primi due incontri per schiena, poi si è arreso allo sfidante di Bari classificandosi terzo.

Partito forte vincendo per superiorità tecnica, Isaia Darius ha perso contro il futuro Campione Italiano. Ripescato, è uscito di misura per un piccolo errore.

Buschi Daniele è stato sconfitto al primo incontro dall’atleta che poi ha conquistato il terzo posto.

Nei 65 chili Filippos Efthymiou si è fermato al primo incontro contro un atleta più esperto.

Negli 80 chili Diego Codreanu ha perso il primo incontro contro il lottatore di Campobasso (poi secondo classificato), una volta ripescato ha ceduto di poco contro l’atleta classificatosi quinto.

Un riconoscimento speciale

A coronare il weekend, la Fondazione Matteo Pellicone ha premiato Michelle Cecca come Migliore Atleta Under 17 del 2026, per gli straordinari risultati ottenuti nel 2025:

In particolare, Campionessa Italiana Under 15, Campionessa Italiana Under 17, Vincitrice della Coppa Italia Under 17, oltre ad un quinto posto ai Campionati Europei Under 15 di Caorle.

Michelle è stata inoltre convocata dalla Nazionale Under 17 per uno stage di preparazione ai prossimi Campionati Europei che si terranno a Samokov.