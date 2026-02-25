FONTE NUOVA – “Grand Prix Lazio”, sfida tra i campioni di Subbuteo

Il tempo di gioco sarà due tempi da 12 minuti per un totale di 24 minuti esatti a partita.

Solo nelle Finali del tabellone Master e del tabellone Cadetti si disputano due tempi da 15 minuti per un totale di 30 minuti a partita, in caso di parità ci saranno due tempi supplementari da 5 minuti per un totale di 10 minuti, in caso di ulteriore parità ci saranno i tiri piazzati rigori.